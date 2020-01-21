محمود حجازي لـ"الخليج 365": قدمت الشر في الأخ الكبير "من غير أفورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان محمود حجازي، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن شخصية "كريم" في مسلسل "الأخ الكبير".

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اللي حوليا متفاجئين جدًا من اللي بيشفوه في الشخصية، لإننا داخلين الأحداث سخنين جدًا، ودوري فيه أكشن وشقاوة، وشخصية كريم مش سهلة ومليانة حوارات، والناس كلها متفقة إن اللي بعمله حاجة مجنونة وجرأة وتغيير كبير في أدواري".

ووصف حجازي كواليس التصوير بينه وبين محمد رجب وهاجر أحمد وراندا البحيري، بـ"الممتعة جدًا"، مشيرًا إلى أن إسماعيل فاروق مخرج جميل: "ليه طريقة في الشغل، إنه يخليك تروح للحاجة بسهولة ومش بيعقد الأمور".

وتابع: "التحدي الذي كنت أضعه في شخصية كريم، هو عدم الأفورة في مشاهد العنف، فهناك بعض الفنانين بيلجأوا للأفورة وتضخيم الصوت في هذه النوعية من الأدوار، كريم في الآخر بيدور على حقه اللي مقتنع بيه، وكنت حريص أن أعرض الشر بشكل طبيعي مش أوفر، وإنه يتلعب بسلاسة وبدم خفيف، وكلنا عندنا خير وشر".

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وعن مدى خوفه أو عدمه حول كره الجمهور لحجازي بسبب شخصية كريم، قال: "دايمًا مش بحط نفسي في حتة واحدة، ومبقاش خايف إن الناس تكرهني أو لا بسبب شخصية، فالفنان عادل أدهم قدم أدوار شر كتير، بس الناس بتحبه مش بتكره، وخلال الـ4 سنوات الأخيرة في تجاربي الدرامية، هتلاقي كل حاجة بقدمها مختلفة عن التانية، عملت كذا حاجة مختلفة سواء في كفر دلهاب أو كلبش أو أبو العروسة، والجمهور دلوقتي أصبح واعي غير زمان، وأدوار العنف تتحب، ودايمًا بحاول ألعب خارج الصندوق، وبراعي في شغلي إنه يكون مختلف في كل الأدوار".

وعن الصراع الذي دار بينه وبين محمد رجب بالأحداث، قال: "مشاهد الأكشن التي تجمعني به في المسلسل قدام الكاميرا فيها كره وعنف، وخارج الكاميرا بنبقى خايفين على بعض جدًا إن حد يتخبط أو يتعور، وخوف حقيقي بينا، وكان بينا طاقة حلوة جدًا في التصوير، وأول عمل يجمعني به، ومبسوط بالشغل معاه لأنه شخص لذيذ وهو مهتم إنه يعمل حاجة حلوة ومختلفة، وكان فيه صداقة واحترام بينا من أول ما تعاملنا مع بعض".

وعن تعاونه مع هاجر أحمد وراندا البحيري، أضاف: "هاجر أعرفها بقالي 10 سنين، منذ أيام معهد الفنون المسرحية وكنت في سنة رابعة وكانت في سنة أولى، وكنا بنشتغل مسرح مع بعض، وزملاء وأصحاب من سنين، أما راندا فهذا المسلسل الأول الذي يجمعني معها، وفيه مشاهد عديدة بيننا في الحلقات القادمة".

وعن مؤلف العمل أحمد عبدالفتاح، علق: "كاتب مسلسل حلو جدًا، وتناول الصراع ما بين الطبقات بشكل لطيف، وبيعالجوا مشاكلهم إزاي، وعامل مبررات لكل شخصية جميلة جدًا، لدرجة تخليك وانت بتتفرج تتعاطف مع حربي وفريدة في اختياراتهم وقراراتهم".

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد من الفنانين.