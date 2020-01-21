تراند اليوم : "دينا" ترد على ظهورها ببدلة رقص عارية

ردت الراقصة المصرية "دينا" على تصريحات للراقصة "لوسي" انتقدت فيها ظهورها ببدل رقص "عارية".

وقالت "دينا" في تصريحات إلى صحيفة "الوطن"، إن "صور لوسي ببدل الرقص موجودة في الأرشيف، "وممكن نشوف مين اللي ملبسش عريان".

ووصفت "دينا" نفسها بأنها "صاحبة استايل مختلف في ملابسها، وذلك على غرار الراقصة نجوي فؤاد التي قدمت استايل "شيك" للرقص، فهي صممت شكلاً مختلفًا لبدل الرقص".

وتابعت: "كل الراقصات ارتدوا بدل رقص عارية في المرحلة العمرية التي يُمكنهم التعري فيها، وذلك بحكم أن شكل بدلة الرقص الشرقي عارية من الأساس، ولكني صممت شكلاً مختلفا لها، ويبدو أن لوسي نسيت صورها".

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كانت "لوسي" انتقدت بدل رقص "دينا" التي ترتديها في الحفلات والمناسبات، قائلة إنها معتادة على ارتداء بدل قصيرة وعارية منذ سنوات.

وقالت، إن "دينا أدخلت "اختراعات من افتكاساتها" على بدل الرقص"، معتبرة أن هذا شأن يخصها لوحدها لا دخل لأحد فيه.

وفي ردها على كون "دينا" من اخترعت "الشورت" تحت بدلة الرقص قالت: "شيء يحترم ولكن يظل السؤال، ماذا بعد الشورت؟ هي بدلة الرقص شورت؟ سامية جمال كانت ترتدي ملابس شفافة ولكنها أشبه بالمايوه أو كاش مايوه، ولم يكن أدائها وحركاتها تحمل إساءة للأنثى، لأن الرقص ما هو إلا فن وأنوثة".