بالفيديو: أمل العوضي متهمة بالتبرؤ من العباءة

لفتت المذيعة والفنانة الكويتية أمل العوضي الأنظار بسبب فيديو جديد علقت فيه على ارتداء العباءة في الكويت. واشارت إلى أنها ليست زياً معتمداً في بلدها لكنها ترتديه لأنها تحبه إلى حد كبير جداً.

وأضافت أنها تمتلك عدداً كبيراً من العباءات. واثارت بهذا ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأعرب الكثيرون عن استغرابهم عدم ارتدائها العباءة رغم إشارتها إلى أنها تحبها. كما تعرضت للكثير من الانتقادات حيث أشارت معلقات كويتيات إلى أن العباءة تشكل جزءًا من تراثهن ومن إطلالاتهن واعتبرن أنها تتبرأ منها رافضين ذلك.