بعد الجدل حول مرضه.. مي العيدان تسخر بقسوة من ريان جيلر

أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر فيديو ظهر فيه نجم المواقع ريان جيلر وهو يبكي بسبب المرض.

ولم تتردد في السخرية منه عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وتعليقاً كتبت: “ريان جيلر في أحد بالدنيا يتعرض لجلطة ويقعد يصور ويبكي ويتشهد. بابا اللي تجيله جلطة ما بتحرك من مكانه، مو يصور وقاعد يبكي من غير ولا دمعة”.

وأضافت: “خلصنا من سالفة أبي أحد يتبناني ما أبي أهلي ومرة مادري شنو بيسوي بنفسه مشكلته إنه ميت ان يجذب اهتمام الناس مايدري إن الناس تطالعه على إنه مراهق مايمتلك اَي نضوج”.

وتابعت: “صراحة ما أقول الله يعين أهله علينا لأن أهم اللي قاعدين يدفعون فاتورة حب الظهور اللي عنده الشرهة من ينشر له و يصدقه”.

ويأتي هذا على هامش تناقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة وأعلنت مرض نجم المواقع الشاب المثير للجدل.

وطلبت من الجميع الدعاء له مشيرة إلى أنه مريض وكشفت أنه عانى من جلطة ولم تتمكن من منع نفسها من البكاء.

كما أكدت الفنانة حلا نورة مرضه من خلال نشرها رسالة صوتية حاولت فيها الاطمئنان إلى حالته مشيرة إلى أن مرضه ناتج عن الحزن.