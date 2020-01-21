أمل العوضي تثير الجدل بسبب حديثها عن العباءة.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة الكويتية ​أمل العوضي​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب فيديو جديد علّقت فيه على إرتداء العباءة في الكويت، مشيرة الى أنها ليست زياً معتمداً في بلدها، لكنها ترتديه لأنها تحبه إلى حد كبير جداً.

كما تعرّضت العوضي للكثير من الانتقادات جراء كلامها، وكانت معظم التعليقات من المتابعات اللواتي أكدن أن العباءة تشكل جزءاً من تراثهن ومن إطلالاتهن، وإعتبرن أنها تتبرأ منها رافضين ذلك.

وكانت العوضي قد تعرّضت أيضاً في وقت سابق لهجوم من الإعلامية الكويتية مي العيدان، التي إتهمتها بإعتماد إطلالات تتخطى الحدود.

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