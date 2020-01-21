باسل صقر يطرح أغنيته الجديدة "حبك دمار"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​باسل صقر​ أغنية جديدة بعنوان "حبّك دمار" من كلمات يحيى صالح، ألحان أحمد بركات٬ توزيع روبير الأسعد وميكس وماستيرينغ نور الأسعد.

يشار إلى أنه في رصيد الفنان باسل صقر مجموعة كبيرة من الأغنيات الناجحة، نذكر منها "تملك بعروقي" من كلمات فارس صالح، الحان محمد نصوح، "بدي حبك"، من كلمات عادل رفول، وألحان وسيم بستاني، "إلك عين" كلمات والحان عادل رفول توزيع جاك سرياني، "ودعتك"، كلمات ولحن عادل رفّول، توزيع جاك سرياني، وأيضاً أغنيات "سماع مني" و"ضل سكار".

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