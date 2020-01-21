براد بيت يحن الى جينيفر أنيستون.. شاهدوا كيف كان ينظر إليها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو نشرته صحيفة "ميرور"، أن النجم ​براد بيت​ لازال عاشقاً لزوجته السابقة ​جينيفر أنيستون​، وقد ظهر في المقطع الذي إلتقط خلف الكواليس وهو يترك كل شيء حوله من أجل أن ينظر إلى الشاشة لمشاهدة جينيفر وهي تتسلم جائزتها في حفل "​SAG Awards​"، ويستمع إلى كلمتها، إذ بدا أنّه مفتون بها.

وفازت جينيفر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في المسلسل الدرامي "The Morning Show"، بينما فاز بيت بجائزة أفضل ممثل بدور مساعد، عن دوره في فيلم "Once Upon A Time In Hollywood".

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