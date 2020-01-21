تراند اليوم : «عايزها مربربة»..الكشف عن سبب انفصال حسن جميل عن «ريهانا»

تفاجأ الجميع بخبر انفصال رجل الأعمال والملياردير السعودي حسن جميل، عن حبيبته الفنانة وعارضة الأزياء والمغنية “ريهانا”، بعد 3 سنوات من العلاقة الحميمية بينهما.

وتسائل البعض عن سبب الانفصال المفاجئ، خاصة بعد ظهور “ريهانا” مع مغني أمريكي بشكل حميمي، وهو ما كشفه نشطاء مقربون من “ريهانا” وصحف أجنبية، مشيرين إلى أن سبب الانفصال هو إجبار حسن جميل ريهانا على تناول الطعام الدسم، لكي تكسب وزنا وتصبح سمينة.

وفي تحليل جديد نشرته المدونة الشهيرة شالون ليستر، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، نقلاً عن مصادر خاصة مقربة من ريهانا، أبرزت فيه بعض التفاصيل الجديدة وراء انفصال نجمة الهيب هوب العالمية والملياردير السعودي، وأكدت أن من بين تلك الأسباب هو إجبار جميل لريهانا تناولها وجبات لزيادة وزنها أكثر من اللازم.

وأكدت ليستر في فيديو نشرته عبر يوتيوب، أن الملياردير السعودي صاحب الـ 31 عاماً، كان يخفي الوجبات الخفيفة التي تتناولها ريهانا طوال اليوم، ويتعمد فقدانها في الطائرة والسيارة ليجبرها على تناول الوجبات الدسمة طوال الوقت من أجل زيادة وزنها بشكل كبير.

وأبرزت المدونة الشهيرة أن المطربة الأكثر دخلاً في العالم، زادت وزنها من 125 رطل لـ 200 رطل خلال علاقتهما، وهو ما يعد زيادة ملحوظة.