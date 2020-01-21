عاصي الحلاني يعلق على جدل خروج هايدي محمد من برنامج “ذا فويس كيدز”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد الجدل الكبير الذي حصل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد خروج المشتركة المصرية هايدي محمد من برنامج “ذا فويس كيدز”، خرج فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عن صمته وأوضح الموضوع في مداخلة هاتفية مع برنامج “تراندينغ”.

وقال عاصي: “ما في شك بأنه هايدي من الأصوات الرائعة، يلي مرأت معنا وموهبة فريدة، بس باتصور انتو بتعرفوا بتراندينغ انه ظهور المواهب على الشاشة بأثناء عرض البرنامج ما بيتم حسب اختيارهم لما، نكون عم نصور البرنامج”.

وتابع: “وفي احتمال كثير كبير أصوات ومواهب تمر معنا في البرنامج وتقوم بآخر الحلقات بكون المدربين اكتملت الفرق معن فمن هون ما نقدر، يعني كان السنة حسب قواعد البرنامج انه اختيار الأصوات 15 صوت لكل مدرب يكون بهذا الوقت مرءت بأثناء كانت اكتملت الفرق مع كل المدربين من هون ما نقدر نلف”.

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واستكمل عاصي كلامه: “كتير أوقات حتى في برنامج ذا فويس اللي هو للشباب بتحصل معنا هيدي المشكلة وإدارة البرنامج بتخيير المشتركين لأنه بيكونوا مقدمين طلبات وعاملين بروفات ومختارينون عشان يشاركوا بالبرنامج يعني احتراما لتعبهم ولموهبتهم بالبرنامج بخيروهم بتحبوا تطلعوا بالبرنامج بس الفرق اكتملت، ما بيقدروا حدا يلف لكم، هون يعد الخيار للمشترك، كمان بتشوفونا لابسين نحنا بهودي الحلقات الستة ايلي هم من مرحلة الصوت وبس نفس التياب، ما من غير تيابنا من ضل لابسين نفس التياب حتى إذا في حال غيروا لأنه يعني يمكن بعض الأحيان يمر حلقة ما نختار فيها ولا صوت ويمكن حلقة نصورها نختار فيها أكثر أصوات ممكنة”.

وفي ختام حديث وجه عاصي رسالة إلى هادي وجميع المشتركين الذين لم يحالفهم الحظ في هذا الموسم من البرنامج وقال: “هايدي مثلا فيها ترجع السنة القادمة تقدم وترجع تأخذ فرصتها وتأخذ حظها بالمشاركة، مش انه وقفت هون بالعكس يمكن تكون السنة القادمة تشارك وتكون صارت كمان متمكنة أكثر”.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني كان قد شارك في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” الخاص بمواهب الكبار لأربعة مواسم متتالية، وهذا العام يشارك في النسخة الخاصة بالصغار “ذا فويس كيدز”، إلى جانب النجمة اللبنانية نانسي عجرم والفنان المصري محمد حماقي.