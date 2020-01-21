“نتفليكس”.. تعرض 21 فيلماً يابانياً جديداً للرسوم المتحركة

متابعة بتجـــــــــرد: تستعد شركة “نتفليكس” الأميركية لعرض 20 فيلماً جديداً سيتم إنتاجها في اليابان، بواسطة شركة Studio Ghibli اليابانية من أجل إضفاء نوع جديد من الرسوم المتحركة إلى الشركة الأميركية.

سيتم الإصدار التجريبي لأكثر من 20 فيلماً في أول فبراير المقبل وحينها سيستطيع جمهور الشركة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا وأميركا اللاتينية من مشاهدة 21 فيلماً جديداً مترجمة إلى 28 لغة.

وذكرت نتفليكس بحسب موقع south china morning post، أن الجمهور من مختلف الأعمار سيستمتع بمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة عبر شبكتهم.

وفازت الشركة اليابانية بجائزة أوسكار عام 2002 عن فيلم Spirited Away كأفضل فيلم رسوم متحركة وكان أول فيلم للرسوم المتحركة يفوز بهذه الجائزة.