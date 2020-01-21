خواكين فينكس يستذكر بتأثر هيث ليدغر ويعتبره صاحب الفضل عليه

متابعة بتجــــــــــرد: وضع النجم العالمي خواكين فينكس قدماً على منصة التتويج بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “Joker – جوكر”، وبعدما حصد جائزة أفضل ممثل درامي في “غولدن غلوب” مطلع العام الجاري، عاد النجم الأميركي ليحتفي مساء أول من أمس باقتناص جائزة أفضل ممثل في حفل جوائز نقابة الممثلين الأميركيين (ساغ)، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج بالأوسكار، وليسير على درب النجم الراحل هيث ليدغر صاحب شخصية “الجوكر” في فيلم The Dark Knight، والذي حصد الأوسكار بفئة أفضل ممثل مساعد.

ولعل المتابع لكلمة خواكين خلال الحفل يلمس أن النجم العالمي مدرك تماماً لهذا التقاطع القدري بين خطواته ومن سبقه إلى الاتشاح بعباءة الجوكر، حيث قال فينكس “أقف الليلة على أكتاف ممثلي المفضل الراحل هيث ليدغر الحاصل على جائزة الأوسكار بفئة أفضل ممثل مساعد عن دور الجوكر.. شكراً جزيلاً وتصبحون على خير”.

كلمات اختزلت الكثير وتحمل دلالات عدة، لعل أبرزها تواضع وامتنان خواكين لهيث ليدغر رغم أن فينكس يسير بخطى ثابتة نحو تحطيم إنجاز هيث على صعيد الإيرادات وعدد الجوائز والأصداء الكبيرة التي حققها بفيلم “الجوكر”.

وأعلنت الإثنين الماضي الترشيحات الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2020، التي تقدمها الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون الصورة، حيث إن جوائز الأوسكار يعتبرها الجميع حول العالم أهم وأعرق جوائز السينما، وتحتفل الأوسكار هذا العام بدورتها رقم 92، وتكتسب الجوائز أهميتها بالأساس كونها تأتي ضمن تصويت عدد كبير من صناع السينما حول العالم، إذ يتجاوز عددهم 7 آلاف عضو من أعضاء الأكاديمية، وتتراوح صفتهم الفنية بين ممثلين ومخرجين وكتّاب ومصورين ومنتجين، وغيرهم من صناع السينما.

ويتصدر الترشيحات فيلم “الجوكر” بـ11 ترشيحاً، من بينها ترشيح لأفضل فيلم، بالإضافة إلى أفضل ممثل لخواكين فينكس، وأفضل مخرج وأفضل سيناريو لتود فيليبس.