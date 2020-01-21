مايا دياب تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب عن أنها بصدد طرح أغنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشوّقت مايا محبّيها عبر خاصية “الستوري” على إنستجرام، فحذرتهم إن كانت الأغنية باللهجة اللبنانية أو المصرية، وإلى أي نوع موسيقي تنتمي.

تجدر الإشارة إلى أن مايا كانت قد طرحت في موسم الصيف الماضي أغنية “يابا يابا” من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير، وحققت نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربي، وأطلقت مؤخراً أغنية “ربع ساعة” من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

وكانت مايا دياب قد خاضت مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.