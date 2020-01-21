شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى تصور "قوت القلوب" 18 ساعة يومياً فى شبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة ماجدة زكى عدداً من مشاهدها خلال أحداث مسلسل "قوت القلوب" فى شبرامنت، ويكثف مخرج العمل مجدى أبو عميرة ساعات التصوير التى قد تصل لـ18 ساعة يومياً للحاق بعرضه حسب الموعد الذى حددته الشركة المنتجة بالاتفاق مع القناة المتعاقدة على عرضه، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويكتبه محمد الحناوى، وتنتجه شركة سينرجى.

ومن المقرر عرض مسلسل "قوت القلوب" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويشارك فى بطولته بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهرالصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، نورهان وآخرون.

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وتجسد الفنانة ماجدة زكى خلال أحداث مسلسلها الجديد "قوت القلوب" شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التي تدور فى إطار كوميدى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.

ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجى الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجة التى مازال الجمهور المصرى والعربى يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.