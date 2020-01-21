اصالة بين شربل بو منصور وبشير سركيس في باريس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2020 08:54 صباحاً - نشر المصور اللبنانى شربل بو منصور، عبر حسابه على انستغرام، صورة جمعته مع المطربة السورية أصالة، ورجل الأعمال اللبنانى بشير سركيس.

وعلق شربل بو منصور على الصورة كاتبا: “عندما تكون في باريس مع الجميلة أصالة وبشير سركيس”.