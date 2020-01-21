فيلم Bad Boys يتصدّر إيرادات السينما الأميركية

متابعة بتجــــــــــرد: بمجرد طرحه في دور السينما في أميركا الشمالية، تصدر الفيلم الكوميدي Bad Boys For Life ــ وهو الجزء الجديد من سلسلة أفلام “باد بويز” الشهيرة ــ إيرادات السينما هناك، حيث حقق في مطلع الأسبوع الجاري 59 مليون دولار، متقدما على فيلم “حرب النجوم”، الذي بدأ نجمه يتراجع.

وفيلم “باد بويز فور لايف” من إنتاج “سوني”، وبطولة ويل سيمث ومارتن لورنس في دور تحريين يجتمعان بعد انفصال دام سنوات للاقتصاص من كارتل مخدرات في ميامي. وعرض “باد بويز 2” في عام 2003، وقد أتى بعد ثماني سنوات على الفيلم الأول “باد بويز”.

وقد تصل إيرادات الفيلم في أميركا الشمالية إلى 68.1 مليون دولار، مع احتساب يوم الاثنين، وهو يوم عطلة رسمية. وقالت مجلة فراييتي إن الفيلم تجاوز التوقعات بمرتين تقريبا. وبحسب موقع “هوليوود ريبورتر”، فإن الفيلم، الذي يقوم ببطولته النجم الأميركي ويل سميث، احتل الصدارة بلا منازع، وجاء من بعده في المركز الثاني فيلم “دوليتل”، محققا 22.5 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء الفيلم العسكري الدرامي “1917”، محققا 22.1 مليون دولار.

وتنافس فيلما “جومانجي: المستوى التالي” و”حرب النجوم: ذا رايز أوف سكاي ووكر”، على المركزين الرابع والخامس، ليتصدر فيلم جومانجي المركز الرابع مسجلا 9.6 ملايين دولار، ويتراجع أحدث أفلام حرب النجوم للمركز الخامس، مسجلا 8.4 ملايين دولار.