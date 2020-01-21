بلقيس من على “تيك توك”: ترقبوا “جناني وخبالي”

متابعة بتجـــــــــرد: انضمت النجمة بلقيس فتحي إلى “تيك توك”، منصة مقاطع الفيديو القصيرة المشهورة عالمياً، منذ أيام حيث نشرت مقطع فيديو حصد 938 ألف مشاهدة.

وأطلت خلاله بروحها المرحة وخفة ظلها المعتادة، تقول فيه: “أنا جيت ترقبوا جناني وخبالي وسولي فولو عشان حسابي يتم فوق”.

ورحب متابعوها على منصة تيك توك، الذين ناهز عددهم 100 ألف حتى الآن، بوجودها على المنصة بتعليقات مليئة بالحب والفرح.

ومن الجدير بالذكر أن بلقيس تمتلك حضوراً مميزاً على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما سناب شات بنشر مقاطع مضحكة تقلد فيها اللهجات العربية، لذلك يترقب جمهورها طبيعة المحتوى الذي ستقدمه على تيك توك.

على صعيد آخر، أصدرت بلقيس مؤخراً أغنية جديدة، بعنوان “يا قلبي توب” باللهجة العراقية، وهي من كلمات رامي الهادي وألحان علي سالم، وتوزيع تراث نمير. كما أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير أغنية جديدة، إلا أنها لم تعلن عن تفاصيلها حتى الآن.