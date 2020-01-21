بريطانيا تحتفي بفريق كوين وتصدر عملة تذكارية لنجومه

صدرت، الإثنين، أول عملة تذكارية تصدرها مصلحة سك العملة الملكية في بريطانيا عن فريق الروك البريطاني كوين احتفاء بمغني الفريق الرئيسي الراحل فريدي ميركوري و3 أعضاء آخرين في الفريق.

والعملة التذكارية متوفرة فضية وذهبية بأسعار تبدأ من 13 جنيها إسترلينيا وتصل إلى 2100 جنيه إسترليني في العملة الذهبية التي يصل وزنها إلى أوقية واحدة.

وقالت المصلحة، في بيان، إن مصمم هذه العملة كريس فيسي أظهر كذلك أشهر أغنيات الفريق؛ وهي "بوهيميان رابسودي" إذ ظهرت أصابع البيانو في الصورة، وهي مضغوطة بما يشير إلى بداية هذه الأغنية.

وقال عازف الجيتار الرئيسي في الفريق، برايان ماي، في فيديو أظهر فيه العملة الفضية: "هذه لحظة لم يكن أحد يتوقعها، لدينا عملة حقيقية من فئة 5 جنيهات (إسترلينية) أصدرتها مصلحة سك العملة الملكية بالطريقة المعتادة".

وأضاف: "على أحد وجهي العملة تظهر الملكة (إليزابيث) وعلى الوجه الآخر كوين، لم يحدث هذا من قبل".

