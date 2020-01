"نحن من هنا" وثائقي لبناني في مهرجان روتيردام للأفلام

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





""الخليج 365"" من بيروت: تحدى المخرج الشاب وسام طانيوس الظروف الصعبة في لبنان بإنجازه الوثائقي الأول بعنوان "نحن من هنا"(We are from there) الذي سيُشارك بمهرجان روتيردام للأفلام في هولندا. حيث سيقدّم رحلة توثّق ذكريات طفولة جميل وميلاد الشقيقين السوريين في منتصف العشرين من العمر اللذين يقرّران تغيير مصيرهما وإعادة بناء حياتهما من الصفر في أوروبا. فيتركان كل شيء خلفهما ويتسلّحان بشغف الحياة، والعزيمة، والأمل بمستقبلٍ أفضل.

Advertisements

الجدير ذكره أن "وسام" هو المخرج الذي يقوم بتوثيق رحلتهما على مدار خمسة سنوات بكونه ابن خالهما. فيستحضر ذكريات الطفولة السعيدة،طارحاً جدلية المعنى الحقيقي للوطن، بالإضافة إلى استكشاف قدرة الإنسان على التأقلم مع التغيير مهما كان جذرياً.