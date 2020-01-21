شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل الرعب Marianne بعد موسم واحد من عرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة نيتفلكس مسلسل الرعب Marianne، وذلك بعد موسم واحد من عرضه، حيث طرح في 13 ديسمبر من العام الماضى 2019، وحاز المسلسل على تقييم وصل إلى 7.8 على موقع "imdb"، ولم تكشف نيتفلكس عن سبب إلغاء المسلسل، وتكون الموسم الأول من 8 حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thetimeshub".
مسلسل الرعب Marianne هو عمل فرنسى، من بطولة فيكتوار دو بوا، لوسي بوجينة، تيفاين دافيو، رالف أموسو، بيلامين عبد المالك، مهدي مسكار، ألبان لينوار، ميراي هيربستماير، كورين فالانكوجن، باتريك داسومكاو، بيير أوسيدات، أورور بروتين.
ويدور مسلسل الرعب Marianne، حول إيما، كاتبة الرعب الفرنسية الشهيرة والناجحة، المجبرة على العودة إلى مسقط رأسها، وذلك بعد أن بدأت المرأة التي طغت أحلامها منذ خمسة عشر عاماً في الظهور، وكما هو واضح أن العمل الذي تكتبه هو عمل خيالي، لكن ما مقدار الحقيقة؟، التي تظهر في أحلامها وواقعها؟.
وكانت قد أعلنت شبكة نيتفلكس عن انضمام الممثل العالمى دنيس هايسبيرت إلى الموسم الخامس والأخير من مسلسل Lucifer ، حسبما نشرت مجلة Entertainment Week، أن الممثل سيكون له دور مهم يلعبه، حيث أنه سيلعب دور "الله"، والد لوسيفر وأمناديل، واللذان يلعبهما توم إليس ودي بي. وودسايد، وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك وودسايد وهايسبيرت في عمل واحد، حيث أنهما ظهرا في مسلسل 24، ولعبا دور أخوان، وكما صرح أحد العاملين في المسلسل، أنهم لم يكن متأكد أن هايسبيرت يريد أن يشارك في سلسلة نيتفلكس الشهيرة.
وكانت قد سعت الشبكة إلى زيادة عدد ساعات الموسم الخامس والأخير من العمل، ليصبح بذلك عدد حلقاته 16، وجاءت هذه الخطوة لإضافة حلقات إضافية بسبب دعم متابعى العمل، وهي نفس القاعدة التي انتقل المسلسل من شبكة Fox السابقة إلى Netflix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".
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