قصة حب زوجته واسم ابنته الغريب.. نجل إبراهيم الشامي يحكي قصته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال اللواء إبراهيم إبراهيم الشامي، إن والده الفنان الكبير إبراهيم الشامي من مواليد 3 يوليو عام 1921 خلافًا لما هو منشور في عدد من المواقع الإلكترونية، من كونه مواليد يناير 1920.

وتابع الشامي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ولد الفنان بقرية أبو صير مركز سمنود بالغربية، لأب يعمل تاجرًا، وكان شقيقه يكبره بـ16 عامًا، فلقي تدليلًا من والديه، وبعدها التحق بكتاب القرية، وحفظ القرآن الكريم، وأنهى دراسته الابتدائية، وتلقى تعليمه الثانوي في محافظة دمياط، حيث أقام عند عمه هناك، لعدم وجود مدارس ثانوية قريبة من قريته".

وواصل نجل الفنان الراحل: "كان الفن يسري في عروقه من طفولته، وعشق فن خيال الضل، وكان مسرحه هو السرير، وشاشة العرض هي ملاية السرير، وكان يبدع في عروضه وتقليد ما يشاهده، كما قام ببطولة مسرحيتي قمبيز، ومجنون ليلى على مسرح المدرسة".

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وحكى اللواء إبراهيم الشامي عن زواج والده، وقال: "تزوج من والدتي، وهي ابنة عمه بعد قصة حب، وأنجب منها 8 أبناء، بنتين هما الكبرى والصغرى، وبينهما 6 أولاد، وعندما كان يُسأل عن عدد أبناءه، كان يرد أنهم عدد حملة العرش، وأبناؤه هم جزاء، ومحمد، وعدلي، ومجدي، ومحمود، وإبراهيم، وناصر وأخيرًا ثناء".

وعن سبب تسميته لابنته باسم "جزاء" وهو اسم غير شائع، كان يقول: "وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان".

ويعد الفنان الراحل إبراهيم الشامي، أحد أهم ممثلي مصر في السينما والمسرح والتلفزيون، وقدم أكثر من 150 عملًا فنيًا، ومن أشهر أعماله "الزوجة الثانية، وإعدام ميت، وكتيبة اﻹعدام، وصابر يا عم صابر، ولا من شاف ولا من دري"، ورحل عن عالمنا في 5 سبتمبر 1990.