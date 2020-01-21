عزيز الشافعي عن رامي صبري: "قرر ينزل غنوتنا الغالية عليا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الملحن عزيز الشافعي، على تهنئة الفنان رامي صبري، بنجاح أغنية "حياتي مش تمام" التي يتعاون معه فيها، والتي سيطرحها في عيد الحب المقبل.
وكتب الشافعي، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "بالتوفيق للنجم المبدع وحبيبي الغالي رامي صبري اللي قرر ينزل غنوتنا الغالية عليا (حياتي مش تمام) يوم عيد الحب.. وربنا يكرمنا جميعًا إن شاء الله".
والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر الموزع الموسيقي جلال الحمداوي.
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