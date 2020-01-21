محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: طرحت فرقة "MTM"، أغنية "شكرًا يا حبايبي"، ثالث أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "أرجوك ما تفصلنيش"، عبر "يوتيوب". ويضم الألبوم 8 أغنيات، طرح منهم "بطريق" و"مش ندمان"، من إنتاج الفرقة. وارتبطت الفرقة مع الجمهور منذ ظهورها لأول مرة في مطلع الألفينيات، بأغنيات "أمي مسافرة"، و"كل ليلة بسهر"، و"مدرسة الحياة"، ثم اختفت عن الساحة لفترة طويلة حتى عادت بشكل جديد عبر أغنيات "نفس الميعاد"، و"أغسل مواعين"، بجانب أغنية "كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، واقتحمت عالم السينما بقوة عبر أغنية فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثالث أغنيات الألبوم الجديد.. "MTM" تطرح "شكرًا يا حبايبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.