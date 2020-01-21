تراند اليوم : فنان مصري شهير: قررت الاعتزال بعد إصابتي بالشلل .. وأرى أحلاما مرعبة

كشف فنان شهير عن عدم زيارة الكثير من الفنانين له بعد إصابته بمرض الشلل.

أكد الفنان يوسف فوزي أن أحدا من الوسط الفني وبخاصة نقيب الممثلين أشرف زكي لا يتواصلون معه منذ إعلان اعتزاله عام 2016 .

وقال "فوزي" في تصريحات صحفية: إنه لا يحتاج أي شيء من نقابة الممثلين ولم يطلب شيئا من أحد.

وأضاف: الحالة الصحية على ما يرام لكني لن أعود للتمثيل.

وتابع: منذ اعتزلت تطاردني كوابيس وأرى نفسي فيها أقف على المسرح أو في الفيلم وأحاول تنفيذ دوري لكن أجد نفسي قد نسيت ما يجب قوله.

