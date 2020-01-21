تراند اليوم : يسرا: تم إبلاغي أنني مصابة بسرطان الدم .. وفكرت فيما يمكن أن أفعله في الوقت المتبقي لي

روت الفنانة المصرية يسرا أصعب لحظة في حياتها بعد إبلاغها أنها مصابة بسرطان الدم.

وقالت في لقاء مع برنامج "الدنيا علمتني" المذاع على فضائية MBC : في إحدى

المرات كنت أقوم بالفحوصات الطبية السنوية وأخبرني الأطباء أنه من المحتمل

أن أكون مصابة بسرطان الدم.

وأضافت: كنت حينها في عز شهرتي ونجوميتي وسألت الأطباء ما إذا كانوا

متأكدين من التشخيص أم لا؟ .. وأبلغوني أنهم متأكدون .. وظللت لمدة 3 أشهر

أعاني من الرعب أنني من الممكن أن أكون مصابة بهذا المرض .

وأضافت: كنت أفكر في أمر واحد وهو ماذا سيفعل الإنسان إذا عرف بموعد موته؟

.. وحينها أدركت الكثير من النعم التي أعطاها الله لنا .. واعتدنا على وجودها مثل الصحة.

