فن ومشاهير

تراند اليوم : يسرا: تم إبلاغي أنني مصابة بسرطان الدم .. وفكرت فيما يمكن أن أفعله في الوقت المتبقي لي

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روت الفنانة المصرية يسرا أصعب لحظة في حياتها بعد إبلاغها أنها مصابة بسرطان الدم.

وقالت في لقاء مع برنامج "الدنيا علمتني" المذاع على فضائية MBC : في إحدى
المرات كنت أقوم بالفحوصات الطبية السنوية وأخبرني الأطباء أنه من المحتمل
أن أكون مصابة بسرطان الدم.

وأضافت: كنت حينها في عز شهرتي ونجوميتي وسألت الأطباء ما إذا كانوا
متأكدين من التشخيص أم لا؟ .. وأبلغوني أنهم متأكدون .. وظللت لمدة 3 أشهر
أعاني من الرعب أنني من الممكن أن أكون مصابة بهذا المرض .

وأضافت: كنت أفكر في أمر واحد وهو ماذا سيفعل الإنسان إذا عرف بموعد موته؟
.. وحينها أدركت الكثير من النعم التي أعطاها الله لنا .. واعتدنا على وجودها مثل الصحة.

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