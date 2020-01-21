تراند اليوم : سمير عمر يحاور وزيرة الثقافة في خيمة بدوية على سكاى نيوز عربية

يحاور سمير عمر، وزيرة الثقافة، في خيمة بدوية ويناقش سائقي الميكروباص في فوضى الشوارع ويلتقي مبدعات أوركسترا الكفيفات، في حلقة الثلاثاء من برنامج أهل مصر الذي يبث في السابعة مساء على شاشة سكاي نيوز عربية.

حيث يحاور الإعلامي سمير عمر الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدائم داخل خيمة بدوية في قرية سبيتة بجنوب سيناء ويفتح معها ملفات أنشطة وفعاليات وزارة الثقافة وعدالة توزيع الخدمات الثقافية وينقل تفاصيل الحياة في تلك القرية البدوية وكيف وافق شيخ القرية على سفر عدد من الفتيات في جولة ثقافية تنظمها هيئة قصور الثقافة.

وفي الحلقة أيضا يعرض سمير عمر ملف فوضى الشارع المصري وقانون تنظيم مواقف السيارات وسيطرة ” السايس” عليها، حيث يلتقي عددا من سائقي الميكروباص ويفتح ملف قانون ” السايس” مع النائب البرلماني يسري الأسيوطي.

أما أوركسترا الكفيفات وأنشطة جمعية النور والأمل فلها النصيب الأوفر في حلقة اليوم من خلال جولة يجريها سمير عمر داخل مقر الجمعية حيث يلتقي عددا من المبدعات الكفيفات في أكثر من مجال