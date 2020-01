تراند اليوم : فيلم كوري جنوبي يدخل التاريخ

حقق الفيلم الكوري الجنوبي “الطفيلي” (The Parasite) مفاجأة بفوزه بالجائزة الكبرى لنقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة، أمس الأحد، بينما اقتنص واكين فينيكس ورينيه زيلويغر لقبي أفضل ممثل وممثلة، ليعززا فرصهما في الفوز بالأوسكار الشهر المقبل.

وأصبح “باراسايت” الذي يتناول فجوة الثروة في كوريا الجنوبية، أول فيلم بلغة أجنبية يفوز بلقب الجائزة الكبرى في تاريخ جوائز نقابة ممثلي الشاشة، الذي يمتد إلى 26 عاما، ورغم طاقمه غير المعروف، فقد تفوق الفيلم على أعمال أمريكية، ومنها “الأيرلندي” (The Irishman)، و”ذات مرة في هوليوود” (Once Upon a time in Hollywood) اللذان اعتمدا على نجوم بارزة.

وفاز الممثل الأمريكي براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “ذات مرة في هوليوود”، وتوجت لورا ديرن بلقب أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “قصة زواج” (Marriage Story).

وخلال تسلمه جائزة أفضل ممثل في الحفل عن فيلم “الجوكر”، حرص الممثل الأمريكي، واكين فينيكس، على تكريم الممثل الراحل، هيث ليدجر، الذي سبق وأن فاز بجائزة أوسكار عن تجسيد لشخصية “الجوكر”، في فيلم “The Dark Knight” إنتاج عام 2008.

وقال فينيكس للجمهور: “أقف هنا على أكتاف ممثلي المفضل، هيث ليدجر، فشكرا لك وتصبحون على خير”، وتعد “نقابة ممثلي الشاشة” هي ثالث جائزة مهمة ينالها واكين فينيكس عن دوره في فيلم “الجوكر”، من بعد “غولدن غلوب” و”اختيار النقاد”.

​وتمثل جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرا حاسما في سباق جوائز أوسكار، نظرا لهيمنة أعضاء الأكاديمية على الكتلة التصويتية للنقابة والتي تضم 160 ألف عضو من مختلف أنحاء الولايات الأمريكية. وهو ما تجلى في حفل العام الماضي، حيث حسم النجمين رامي مالك وماهرشالا على، الجائزة، في كل من الحفلين بفئتي التمثيل الرئيسي والمساعد.