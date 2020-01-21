أنيستون تخطف الأفضل في حفل SAG..وتألق لسكارليت جوهانسون ولوبيز

الثلاثاء 21 يناير 2020

أصطف عدد كبير من نجمات هوليوود في حفل توزيع جوائز نقابة الممثلين السينمائيين السنوية السادسة والعشرين، للاحتفال بأفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية لهذا العام، بالإضافة إلى عرض ثري لأفضل الملابس والأزياء حيث تصدرت جينيفر أنيستون قائمة الأفضل على السجادة الحمراء بارتدائها فستان أبيض شاحب من ديور للمصمم جون جاليانو.



اعتمدت النجمة العالمية، البالغة من العمر 50 عاما، على مكياج هادئ أظهر جمالها الطبيعي، وشعرها الأشقر المنسدل بانسيابية على كتفيها، كما ارتدت أقراط ماسية أنيقة.

كما انضمت إلى قائمة الأفضل كعادتها الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون، البالغة من العمر 35 عاما ، في فستان بلون الزمرد مع خط المنخفض مقترنا بأشرطة مرصعة بالكريستال في الظهر، واستكملت اطلالاتها بحذاء ذات كعب عالى .

اعتمدت سكارليت على تصفيف شعرها في كعكة أنيقة، وكانت قد وصلت الحفل مع النجم كولن جوست.

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تأتي مشاركة سكارليت في حفل توزيع جوائز SAG بعد يومين من مرضها العنيف ولم تتمكن من حضور مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي ، وفقًا لـ ET Canada.

خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 50 عاما، الأنظار بفستان أسود أنيق من تصميم جورج حبيقة، تضمن أكمام خارج، ومنخفض بشكل كبير من الظهر، وحذاء ذات كعب عالى .

كانت الممثلة البالغة من العمر 50 عامًا ، تعتمد على تصفيف شعرها في كعكة لأعلى مع سحب خصلاتها حول وجهها، مستخدمة المكياج السموكي للعينين والحواجب وأحمر الشفاه الوردي.

وصلت جنيفر إلى الحفل مع خطيبها أليكس رودريجيز ،البالغ من العمر 44 عاما، وهى ترتدى ما يزيد عن 9 ملايين دولار من مجوهرات هاري وينستون، وكلها وضعت في البلاتين. تشمل مجوهراتها قلادة متدلية من الماس (73.55 قيراط) ؛ أقراط متدلية من الألماس (13.77 قيراط) ؛ سوار ألماس سلكي به ألماس مستدير، على شكل كمثرى (59.27 قيراط) ؛ سوار عنقودي سري مرصّع بالماس (35.42 قيراطًا ؛ خاتم ألماس (15.99 قيراطًا)، خاتم أخر مرصع بالبلاتين وخاتم لوتس العنقودي مرصّع بالماس (1.26 قيراط).