رامي صبري يحيى حفلا غنائيا في السعودية 24 يناير

الثلاثاء 21 يناير 2020

يُحيى المطرب المصري رامى صبرى حفلا غنائيا، فى مدينة جدة بالسعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، يوم الجمعة المقبل 24 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال حفله العديد من أغنياته الرومانسية بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير "فارق معاك" منها، "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".



من ناحية أخرى طرح رامى صبرى أغنية جديدة، طرحها على شكل فيديو كليب من ألبومه جديد تحت عنوان "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

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وأعلن المطرب رامى صبرى، مؤخرا فوزه بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان "نجم العرب" لعام 2019، وكتب تعليقا على صورة عبر حسابه الشخصى بـ"إنستجرام": فزت بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان نجم العرب 2019، وذلك من خلال التصويت من الوطن العربى فقط.

وانتقد المطرب رامى صبرى الجمهور والذوق العام؛ بسبب استماعهم للمهرجانات الشعبية، حتى أنها أصبحت تتصدر محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعى.

وتابع: "يعنى يا ريت الجمهور يقدر المجهود والشغل المحترم اللي احنا بنعمله، ومينفعش الترند يبقي مهرجانات.. عيب".