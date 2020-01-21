سميرة سعيد تُشعِل الأجواء في "مهرجان دبي للتسوّق"

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""الخليج 365"" من بيروت: أشعلت الديفا سميرة سعيد الأجواء مع نجوم مرحلة النهائيات من برنامج "ذا فويس" في ختام جولتهم الغنائية ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ 25 في السيتي ووك دبي.



وافتُتِح الحفل مع المشتركين النهائيين الذين أدوا سلسلة أغاني ألهبت حماس الجمهور المتعدد الجنسيات. وهم الفائز مهدي عياشي والمشتركين ايمان عبدالغني، فهد مفتخر، رضوان الأسمر، إبراهيم مشولى، سندي لطي، ميشيل شلهوب، يمان الحاج، ورباب ناجد . ثم اعتلت "سعيد" المسرح لتوقد الأجواء بمزيد من الحماس والتفاعل رقصاً وفرحا حتى منتصف الليل.

وأدت_ الفنانة المغربيةالتي تشارك للمرةٍ الأولى كمدربة في "ذا فويس"_ سلسلة من أجمل أغانيها. بالإضافة لـ"مدلي مع الموهبتين سندي لطي ورضوان الأسمر.



يذكر أن سلسلة الحفلات التي أحياها نجوم ومدربو "ذا فويس" في سيتي ووك دبي هي من تنظيم شركة بلاتينوم ريكوردز التي بدورها تعمل على إنتاج وإطلاق أولى أغنيات الفائز باللقب مهدي عياشي الذي يستعد لإحياء سلسلة حفلات غنائية في عدة دول عربية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.

أما عن حفلات جولة ّ"ذا فويس" المقبلة في عدة دول من العالم، فسيتم الإعلان عنها لاحقاً وتباعاً عبر صفحة بلاتينوم ريكوردز على موقع انستغرام: