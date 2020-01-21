عاصي الحلاني يتألق في دبي مع نجوم "ذا فويس"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنان عاصي الحلاني حفلاً حاشداً ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25 في السيتي ووك دبي برفقة نجوم مرحلة النهائيات من الموسم الخامس لبرنامج "ذا فويس". وهم الفائز باللقب مهدي عياشي والمشتركين ايمان عبدالغني، فهد مفتخر، رضوان الأسمر، إبراهيم مشولي، سندي لطي، ميشيل شلهوب، يمان الحاج، رباب ناجد.

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وافتتح الحفل المشتركين النهائيين بسلسلة أغاني منها أغنية "دبي كوكب آخر" وسط تفاعل الحضور الذي استمر مع اعتلاء الحلاني للمسرح على وقع صيحات الترحيب من الجمهور الذي ردد معه أغانيه وبينها "وأني مارق مريت" و "يا طير" وغيرها من الأعمال التي قدمها منفرداً ومع المواهب حتى منتصف الليل.

يشار إلى أن عاصي الذي وصف الليلة بـ"إحدى أحلى الليالي في دبي مع الجمهور الرائع"، كان مدرباً في برنامج “ذا فويس” لعدة مواسم سابقة، وهو حالياً مدرب في برنامج احلى صوت في نسخة الاطفال.

يذكر أن هذا الحفل الذي نظمته شركة بلاتينوم ريكوردز، يأتي ضمن جولة "ذا فويس" المستمرة في عدة دول، وستجمع بين أعضاء لجنة تحكيم والمواهب التي وصلت إلى المراحل النهائية من البرنامج.

