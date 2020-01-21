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شكرا لقرائتكم خبر عن شربل بو منصور مع أصالة فى باريس.. والمطربة السورية: أحكامى غالباً عاطفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت المطربة السورية أصالة نصرى، فى العاصمة الفرنسية باريس، بعد إحيائها حفل غنائى شهد حضور جماهيرى كبير، على المسرح الرئيسى فى القرية العالمية بإمارة دبى فى الإمارات.
المصور اللبنانى شربل بو منصور، نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع المطربة أصالة، ورجل الأعمال اللبنانى بشير سركيس، صحبها بتعليق: "عندما تكون مع الجميلة أصالة وبشير سركيس".
شربل بو منصور
من ناحية أخرى، نشرت أصالة عبر حسابها على انستجرام أيضا، صورة لها، رفقتها بتعليق: "طبعاً أنا أُخطئ، وكثيراً ما أنا أُخطئ، لأنّ أحكامى غالباً هى عاطفية إنسانيّة، والحياة بالمُجمل ليست كذلك".
أصالة
يشار أن المطربة أصالة، سوف تقوم بإحياء حفل غنائى بصحبة المطرب السعودى ماجد المهندس، ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" بدولة الكويت" يوم الجمعة الموافق 7 من شهر فبراير المقبل، وتقدم أصالة خلال الحفل مجموعة كبير من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى بالإضافة الى كليب أغنيتها الجديدة "شامخ"، التى حققت عددا كبيرا من المشاهدات منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من تأليف بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.
أصالة
وكانت المطربة السورية أصالة نصرى، أحيت يوم الخميس الماضى، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدين القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالى القصيم التى تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية.
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