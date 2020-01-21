شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورتين من مسلسل أبل الجديد Defending Jacob لـ كريس إيفانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن Apple Tv عن طرح مسلسلها التشويقى الجديد Defending Jacob، بداية من يوم 24 أبريل المقبل، على Apple Tv+، وسيكون من بطولة كريس إيفانز وميشيل دوكيري، وغيرهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " to5mac9"، كما كشفت منصة البث عن طرح صورتين من المسلسل الجديد، ويدور المسلسل الجديد قصة والد يتعامل مع ابنه المراهق المتهم بجريمة قتل.



Defending Jacob

المسلسل الجديد متسوحى من رواية تحمل نفس الاسم، Defending Jacob، ومن المقرر أن تتوفر الحلقات الثلاث الأولى من مسلسل Defending Jacob الجديد، على +Apple TV ، بداية من 24 أبريل المقبل، ومن ستقوم منصة البث بطرح حلقة جديدة كل أسبوع.



Defending Jacob

Advertisements

بالإضافة إلى إيفانز ودوكيري، يقوم ببطلة المسلسل الجديد Defending Jaco، جايدين مارتيل، شيري جونز، بيتي جابرييل، وساكينا جافري، المسلسل يدور في ولاية ماساتشوستس، ويلعب إيفانز محاميًا محليًا، مما يجعل التوتر بين التمسك بالقانون وحماية ابنه محير.

وكان قد انضم بطل مسلسل Sons of Anarchy الممثل تشارلي هونام إلى المسلسل الجديد Shantaram المقرر عرضه على Apple Tv+، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

استنادا إلى كتاب جريجوري ديفيد روبرتس، تدور سلسلة الدراما حول قصة لين، وهو رجل هارب من سجن أسترالي يتطلع إلى الاندماج داخل المجتمع في مدينة بومباي المزدحمة، بمعزل عن العائلة والأصدقاء حتى يجد حياة جديدة في الأحياء الفقيرة في الهند، ومن هنا تبدأ مغامراته.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج Shantaram في أكتوبر، ولم تعلن شركة أبل بعد عن موعد العرض الأول، وكان قد استمر عرض مسلسل Sons of Anarchy من عام 2008 إلى 2014، وطرح منه 7 مواسم، تضمنت 92 حلقة، بانتهاء المسلسل الشهير Sons of Anarchy، واستكملتها شبكة قنوات "fx" بمسلسل جديد يحملاسم العصابة الشهيرة Mayans M.C التى ستواصل التوغل والسيطرة على مناطق عصابة "ابناء الفوضى" بعد توقفها.