جيهان قمرى: العمة فوزية تحاول لم شمل العائلة فى "البيت الكبير 3"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الفنانة جيهان قمرى هذه الأيام على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، وتجسد من خلاله دور العمة "فوزية"، وتقول قمرى عن دورها فيه : "العمة فوزية" تحاول طوال أحداث الجزء الجديد لم شمل العائلة من جديد. بعد تفرقهم واختلافهم، وتشارك كل أفراد العائلة فى رغبتهم لعودة البيت الكبير الذى يجمعهم بحب وولاء وارتباط اسرى حقيقي. ورغم كثرة المشاكل والصراعات ولكن تبقى رغبة الجميع واضحة فى إنجاح لم الشمل. أما عن كواليس العمل الذى يدور كله باللهجة الصعيدية، تقول جيهان : العمل ممتع بالنسبة لى، حتى وان كنت قد تناسيت بعض الشيء اللهجة الصعيدية. فقد كانت آخر مرة أقدم فيها لهجة صعيدية فى مسلسل "القاصرات". ولكن لحسن الحظ أن بجانبنا المصحح اللغوى عبد النبى الهوارى الذى يراجع معى المشاهد وأذاكر معه النطق، لأضمن تقديم دورى على أفضل وجه، ومن المتوقع أن يعرض المسلسل فى نهاية الشهر الجاري. Advertisements ويشارك جيهان قمري في "البيت الكبير 3"عدد كبير من نجوم الفن وهم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، وحجاج عبد العظيم. وداليا مصطفى وعبير صبري. وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وخالد حجاج. وأحمد النقلي، وعلى الوصال. ومنة المصري، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى.

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