محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة هايدي موسى مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت هايدي في إحدى الصور حاملة قطة سوداء، وعلقت: "وأنا قاعدة مستنية كايلولي توصل بالسلامة، حمد لله بالسلامة يا دودي". وطرحت هايدي عبر قناتها في موقع "يوتيوب"، أغنية "أنا اتعودت"، في شهر أبريل الماضي، وأحيّت موسى حفلًا غنائيًا، 2 أكتوبر الماضي، في معهد الموسيقى العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي موسى في جلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.