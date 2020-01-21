أول تعليق من عاصي الحلاني عقب استبعاد هايدي محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق المطرب اللبناني عاصي الحلاني، على أزمة المتسابقة هايدي محمد، عقب استبعادها من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids".

وقال الحلاني في مداخلة تليفونية، لبرنامج "Mbc trending" :"ما في شك بإنه هايدي من الأصوات الرائعة، اللي مرت معانا وموهبة فريدة، ولكن ظهور المواهب على الشاشة أثناء عرض البرنامج لا تتم وفقًا لاختياراتهم، ما يترتب عليه ظهور الكثير من المواهب في نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين".

وتابع عاصي: "اختيار الأصوات تترتب على، 15 صوتًا لكل مدرب يكون بهذا الوقت اكتمل العدد لكل فريق، ولذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل فريق".

تابع الحلاني: "إدارة البرنامج بتخير المشتركين لأنه بيكونوا مقدمين طلبات وعاملين بروفات، عشان يشاركوا في البرنامج".

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وأضاف: "كمان بتشوفوا لابسين بجميع الحلقات الستة، من مرحلة الصوت وبس ما غيرنا ملابسنا من ضل لابسين نفس الثياب، حتى إذا في حال غيروا، لأنه يعني يمكن في بعض الأحيان يمر حلقة ما نختار فيها ولا صوت، ويمكن حلقة نصورها نختار فيها أكثر أصوات ممكنة".

وأكمل عاصي: "هايدي مثلًا فيها تشترك السنة القادمة، تقدم وترجع تاخد فرصتها وتاخد حظها بالمشاركة، بالعكس يمكن تكون السنة القادمة، تشارك وتكون صارت كمان متمكنة أكثر".

وأدت هايدي أغنية "هذه ليلتي" للراحلة أم كلثوم، ورغم صوتها وأدائها المتميز، إلا أنه لم يلتفت لها جميع أعضاء لجنة تحكيم البرنامج.

وفوجئ جمهور البرنامج بحذف أغنية هايدي محمد من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، عاصي الحلاني، ونانسي عجرم، والمطرب محمد حماقي.