فيديو| عمرو يوسف يكشف تفاصيل مسلسل "خالد بن الوليد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان عمرو يوسف، تفاصيل مسلسله الجديد "خالد بن الوليد"، المقرر عرضه رمضان 2020.

وقال عمرو، أثناء لقائه في برنامج "Mbc trending" :"إحنا أعلنا عن المسلسل قريب، ولكن إحنا بنحضر ليه من 4 سنوات، وتم بناء ديكورات رهيبة في مدينة الإنتاج الإعلامي بقالها سنة بتتبني، وهتبقى مفاجأة كبيرة أوي".

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وتابع: "ها نصور في 3 دول غير مصر، والحقيقة إن شركة الإنتاج واخدين قرار إن المسلسل دا لازم يطلع بأضخم إنتاج حصل، وإنه لازم يظهر بصورة مشرفة".

وأضاف عمرو: "بالنسبة لشخصية خالد بن الوليد جسدها حوالي 13 ممثلًا، وكلهم شكلهم مختلف عن بعض، وبعض الناس قال إنه دون شعر، أو شعره طويل، أو عيونه فاتحة اللون، وتعليقي ها قوله بعد مشاهدة المسلسل".

ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، سوسن بدر، حمدي الوزير، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجي.