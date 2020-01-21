بعد إصابته بالشلل الرعاش.. صلاح عبدالله يتذكر موقف نبيل لـ"يوسف فوزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجّه الفنان صلاح عبدالله رسالة لصديقه الفنان يوسف فوزي، الذي أصيب منذ سنوات بمرض الشلل الرعاش، وابتعد عن الأضواء لما يقرب من 4 سنوات.

وغرّد صلاح، عبر حسابه في "تويتر": "ربنا يشفيك ويعافيك يا محترم يا مهذب يا ابن الناس يا ابن الأصول يا مثقف".

وأضاف: "بجد مش هنسى إنك في مسلسل (الملك فاروق) تطوعت لصياغة الحوار بالإنجليزية وتدريب زمايلك عليها.. أرجوكم الدعاء لهذا الفنان الكبير خُلُقًا وفنًا يوسف فوزي".

وأعلن يوسف فوزي، اعتزاله عام 2016، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، حيث كانت آخر مشاركة له في مسلسل "ولي العهد" مع المخرج محمد النقلي.​

