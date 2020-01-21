بالصور| أبطال فيلم دماغ شيطان يحتفلون بالعرض الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتهي منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"، الذي أقيم بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس.

وكان من ضمن الحضور الفنانة رانيا يوسف وابنتها، وباسم سمرة، وعمرو عابد والمؤلف عمرو الدالي والمخرج كريم إسماعيل والمنتج أحمد عبد الباسط.

فيلم "دماغ شيطان" يتناول الأحوال الاجتماعية التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدنى المستوى العام، وحالة اليأس التى سيطرت على المصريين.

الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، وضيفي شرف مي فخري وأشرف طلبة، من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.