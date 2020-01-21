منح ديبيكا بادوكون جائزة كريستال من المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ستحصل الفنانة الهندية ديبيكا بادوكون، التي تعد شخصية بارزة في السينما العالمية، إلى جانب اهتماماتها خارج الفن بقضية الصحة العقلية، على جائزة كريستال العالمية السادسة والعشرين السنوية المرموقة للمنتدى الاقتصادي العالمي لمساهمتها غير العادية في قضية الصحة العقلية.

تتوجه ديبيكا بادوكون إلى سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 الذي سيعقد في دافوس حيث سيتم تكريمها بجوائز كريستال المرموقة بحضور بعض الشخصيات من جميع أنحاء العالم من جميع مناحى الحياة.

ديبيكا ممثلة مشهورة عالميًا، أيقونة أزياء وسفيرة للصحة العقلية بالهند.سوف تمثل الممثلة الهند وستتوجه إلى المنصة مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب والعديد من المتحدثين الآخرين.

Advertisements

وأعلن في وقت سابق الفنان ثيستر جيتس عن سعادته بالاحتفال الذي يقوده جين شينغ لقيادته إنشاء مجتمعات مستدامة، وتشكيل الأعراف الثقافية الشاملة، كمما أشاد بديبيكا بادوكون، لقيادتها في رفع مستوى الوعي بالصحة العقلية ولينيت والورث، لقيادتها في إنشاء روايات شاملة.

لطالما كانت ديبيكا صريحة في مجال الصحة العقلية ولمزيد من نشر الوعي حول السبب، اتخذت الممثلة خطوات مختلفة للوصول إلى أقصى عدد ممكن من الناس. بدأت أيضًا تأسيس “Live Love Laugh”.

على جبهة العمل، قامت مؤخرًا ببطولة فيلم Chhapaak وشاركت في إنتاجه، وهي قصة عن نجاة من الهجوم الحمضي. كما ستظهر الممثلة في عام 1983 بجانب رانفير سينغ.