كانجانا رانوت من بوليوود: أريد أن يتذكرني الناس بالخير

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

لا تقتصر رحلة الممثلة كانجانا رانوت في صناعة السينما على أدوارها الحائزة على جوائز في أفلام مثل “الموضة”أو”كوين”أو”تانو ويدز مانو”، بل كانت لها نصيبها من الانتكاسات أيضًا عندما انفتحت عن وجود علاقة مع الممثل هريثيك روشان أو المخرج كاران جوهر بأنه “حامل راية المحسوبية”.

تقول الممثلة إنها تريد أن ُتذكر كشخص يهتم بالأمة، بعيدا عن اهتمامها بحياتها الشخصية فقط. عندما سُئلت عما إذا كانت ممثلة، كانت تخشى أن ينساها معجبوها يومًا ما، قالت كانجانا لسبوتنيك: “في مكان ما في قلبك، تتمنى أن تتذكر أنك في قلب معجبيك إلى الأبد”.

وأضافت “أحاول أن أشارك في العديد من الأشياء من أجل أمتنا واحتياجاتها، من أجل ما يجري، أريد أن أتذكر كشخص يهتم، وكان مشاركًا كثيرًا، ليس فقط في حياتها الشخصية، وأدوارها، وإنجازاتها ولكن مع الأمة بأكملها”.

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سقطت كانجانا في دائرة من الجدل في عام 2017، خلال برنامج تلفزيوني للدردشة عندما وصفت المخرج الشهير كاران جوهر، بأنه “حامل راية المحسوبية”.

أيضا، كشفها علنا ​​أنها كانت في حالة حب مع النجم الكبير هريثيك روشان، جعل اسمها ضيف دائم على الصفحات الأولى لكثير من الصحف الهندية. ومع ذلك، رفض روشان ادعاءات رانوت، ودخل كلاهما في معركة قانونية.

من المقرر أن نشاهد كانجانا في فيلم “بانجا” للمخرج أشويني آير تيواري، وهو فيلم مستوحى من حياة لاعبة هندية على المستوى الوطني. يتناول الفيلم محنة الأم ورحلة نجاحها، كما سيعرض الفيلم بالشاشات في 24 يناير.