إصابة النجمة الهندية شبانة عزمي بحادث سير.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تعرضت الممثلة المخضرمة شبانة عزمي بحادث على احدى الطرق السريعة في قرية كومبهيفالي، في الطريق السريع الرابط بين مدينة مومباي.

وقد عانت الفنانة من إصابات في الرأس والعمود الفقري، ولكن الأطباء ذكروا أن إصابتها ليست حرجة. بحسب ما نشره تقرير موقع “تايمز أوف إنديا”.

ووفقا للتقرير، حررت الشرطة بلاغاً ضد سائق الممثلة الذي كان يقود السيارة عندما وقع الحادث، وارفقتلا قفي البلاغ أنه السائق كان يقود بشكل متهور، مما أوقع خسائر جسيمة في الممتلكات.

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ووفقا لما ذكرته “التايمز”، فإن البلاغ قدمها سائق الشاحنة راجيش باندورانغ شيندي الذي أصيبت سيارته من الخلف بسيارة عزمي.

وذكرت نسخة من البلاغ ، “بسبب تهور سائق السيارة ، ضربت السيارة شاحنة تتحرك على الطريق السريع بيون-مومباي مما أدى إلى وقوع الحادث “.

كانت الممثلة مسافرة في تاتا سفاري ستومي عندما اصطدمت السيارة بالمؤخرة الخلفية للشاحنة ، مما أدى إلى الحادث الذي عطل الطريق إلى بيون. وقال زوجها الفنان جاويد اختار أن يكون في سيارة أخرى اودي الذي كان وراءه علي الطريق السريع.