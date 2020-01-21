رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
شارك الممثل أكشاي كومار وزوجته الفنانة المعتزلة والكاتبة توينكل خانا، صورة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة عشرة لزواجهما.
انتقل أكشاي إلى حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لمشاركة الصورة، لتهنئة زوجته توينكل أو تينا وهو اسم التدليل الذي اعتاد المقربون من توينكل خانا أن أطلقوه عليها.
ظهر فيها مرتديا زي شخصيته في فيلم الخيال العلمي 0.2 والمستوحاة من شخصية العالم الهندي المتخصص في علم الطيور وعلم الطبيعة، سالم على والذي اشتهر في الهند بلقب “باكشيرا راجان”، وهو يحاول الانقضاض على خد زوجته توينكل. وبدلًا من أن تبدو خائفة، بدت سعيدة.
الصورة الطريفة التي نشرها أكشاي في الذكرى السنوية التاسعة عشر لزواجه يظهر فيها وهو يقوم مازحا
بالإمساك بوجه زوجته توينكل وكأنه يوشك على محاولة خنقها.
وكتب معلقا على الصورة: “صورة مرئية لما تبدو عليه الحياة الزوجية. في بعض الأيام لن ترغب سوى في احتضان شريك حياتك، وفي بعض الأحيان الأخرى. كما ترون أمامكم في الصورة، وبالرغم من ذلك لا أرغب فيما هو بخلاف ذلك، عيد زواج سعيد يا تينا”.
عقد أكشاي كومار والممثلة السابقة توينكل خانا قرانهما في 17 يناير 2001. ولدى الزوجين طفلان، هما آراف ونيتارا.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. توينكل خانا وأكشاي كومار تحتفلان بذكرى زواجهما الـ19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.