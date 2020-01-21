نصيحة غريبة من أكشاي كومار لسلمان خان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كان للممثل أكشاي كومار اقتراحًا غريبًا لزميله في الوسط الفني في بوليوود سلمان خان، بعد أن أعلن الأخير عن فيلمه الجديد “كابهي عيد كابهي ديوالي”.

في تغريدة نشرها كومار، شاركها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجه فيها التهنئة لسلمان، ومنتج الفيلم ساجد ناديوالا والمخرج فرهاد سامجي يوم الجمعة 17 يناير.

فاجيء أكشاي في تغريدته كل من سلمان ومنج العمل ساجد ناديوالا، باقتراح عنوانًا آخر للفيلم. وقال إن تتابع الفيلم المسمى بشكل غير عادي يجب أن يطلق عليه “عيد كابحي عيد كابي”.

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كان سلمان خان Salman Khan قد احتفل في 27 ديسمبر، بذكرى ميلاده الـ54، بعد أن حقق أعلى درجات النجاح على صعيد السينما الهندية. ولهذه الغاية تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات، تُظهر سلمان وهو يحتفل بميلاده وسط جمهوره ومحبيه، حيث يظهر وهو يقطع قالب الحلوى برفقة الطفل أهيل ابن شقيقته أربيتا خان Arpita Khan، على وقع أغنية الميلاد له.

وقد أنهى سلمان خان هذا العام، بتصوير فيلمه الأخير “Bharat”، بمشاركة النجمة كاترينا كيف Katrina Kaif بعد 100 يوم من العمل والتصوير. وذكرت مصادر صحافية أنّ سلمان اختتم تصوير فيلمه الأخير مع كاترينا، حيث شمل التصوير مشاهد عاطفية.

أعلن سلمان يوم الجمعة أن “كابهي عيد كابهي ديوالي”، من المقرر عرض الفيلم في عيد الفطر 2021. من إخراج فرهاد سامجي. كما سيظهر أكشاي بعد ذلك في فيلم “Sooryavanshi” من روهيت شيتي. الفيلم من بطولة كاترينا كايف.