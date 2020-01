بعد قطيعة 15 عاما.. لقاء حار وتبادل الأحضان بين براد بيت وجينيفر أنيستون.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

عاد كل من النجم براد بيت، والنجمة جينيفر أنيستون، لصدارة المشهد فى هوليوود من جديد بعد انقطاع العلاقة بينهما لسنوات طويلة بسبب طلاقهما عام 2005، حيث ظهر النجمان العالميان، جينيفر أنيستون وبراد بيت في حفل جوائز SAG ، مساء الأحد 19 يناير، وهما يتبادلات الأحضان والقبلات على كواليس المسرح وهو ما رصدته الكاميرات وتناقلت تبعاته الصحف العالمية عن مدى عودة العلاقة بينهما من جديد.

وكان النجم العالمي براد بيت، قد تسلم جائزة أفضل ممثل أداء متميز، عن دوره في فيلم “ذات مرة.. في هوليود Once upon a time in Hollywood، وقال أثناء صعوده للمسرح لتسلم الجائزة: “دعنا نكون صادقين، لقد كان العمل جزءًا صعبًا، ولكن أن يقوم الرجل المنتشي بخلع قميصه ولا يجد زوجته بجانبه هذا أمر كبير، وفجأة تحولت كاميرات الحفل إلى زوجته السابقة جنيفر آنستون التي ضحكت على مزاح براد بيت، وصفقت له مع ابتسامة هادئة.

ورصدت الكاميرات براد بيت فى الكواليس وهو يتابع تكريم جنيفر أنستون فى نفس الحفل أيضا كأفضل ممثلة عن دورها بمسلسلThe Morning Show، وظهر براد بيت مبتسم ومهتم للغاية وهو يتابع كلمة جنيفر أثناء تكريمها وكأنه ينتظر كلمة تعلق بها على مزاحه خلال تكريمه عن معاناته لافتقاد الحياة الزوجية.

وكان النجم العالمي براد بيت البالغ من العمر 56 عاما، قد انفصل عن زوجته النجمة العالمية أنجلينا جولي منذ قرابة الثلاث سنوات، كما انفصلت النجمة العالمية جينيفر أنيستون البالغة من العمر 50 عاما، عن زوجها منذ عام تقريبا، فهل يعود الود القديم بين كل من جينيفر أنيستون وبراد بيت؟، وخصوصا أن كل منهما لا يرتبط عاطفيا في الفترة الحالية، هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.