صلاح عبدالله وسليمان عيد أيام الشباب.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري صلاح عبدالله جمهوره في صورة قديمة له من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

صلاح ظهر في الصورة مع الفنان سليمان عيد، وكتب معلقا: «زمان لما كنت چان، وكان سليمان بشعر»، ليرد سليمان عيد قائلا في تعليق له: «دي زمان عم صلاح ‏العسل وأبو شعر ده مش أنا ده بابا».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور وتفاعل معها الفانز بعدد كبير من التعليقات الطريفة.‏

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صلاح عبدالله عرض له مؤخرًا مسلسل “قيد عائلي”، والذي يشارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ‏ميرفت ‏أمين، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد ‏رجاء ‏وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

الفنان المصري تميز من خلال هذا العمل، حيث شكل دوره لغز لكثير من الجمهور الذي ظل يتساءل عن طبيعة نهاية الأحداث.

كما شارك الفنان المصري مؤخرا أيضا في مسلسل «عائلة الحاج نعمان»، وهو من بطولة كل من تيم حسن وهبة مجدي، ‏وسهر ‏الصايغ، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وصفاء الطوخي، ومي كساب، ولقاء سويدان، وشريف خير الله، ومنال سلامة، وهو ‏من ‏تأليف مجدي صابر، ومن إخراج أحمد شفيق، ومن إنتاج صادق الصباح.

بينما شارك الفنان سليمان عيد مؤخرا في مسلسل «البرنسيسة بيسة»، والذي تم عرضه في رمضان الماضي، كما شارك في موسم «مسرح مصر».