أصالة تتجاوز مرحلة الانفصال وتفقد الكثير من وزنها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية أصالة حفلًا غنائيًا مؤخرًا في القرية العالمية بدبي، حقق نسبة نجاح كبيرة وذلك بسبب عدد الجماهير وردود الأفعال معها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن أصالة تخطت مرحلة الانفصال، وظهرت أكثر مرحًا مع جمهورها وأعلنت أنها تستعد لمرحلة جديدة في حياتها، وارتدت خلال الحفل بنطال من البينك وبلوزة قصيرة مزخرفة بالألوان.

وكشفت أصالة خلال لقائها مع برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، أنها فقدت 9 كيلو من وزنها خلال الأيام الماضية حيث أنها عملت على إنقاص وزنها 4 كيلو ولكن فقدت 5 أخرين.

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كما مازاحت الإعلامي صبحي عطري، بأن لديها حول بسيط في عينيها وهو ما وصفه الإعلامي بحول الحسن لتؤكد له أنه حول فقط.

يُذكر أن أصالة اعلنت حديثاً انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

أصالة تحصد حالياً نجاح كليبها الجديد لأغنية خليجية بعنوان «شامخ»، وهو أول عمل فني تطرحه بعد انفصالها عن العريان، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج نهال نبيل.