شيرين عبدالوهاب تُصاب الإرهاق على المسرح وتغني جالسة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا كبيرًا في جدة، والذي حضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين.

شيرين عبدالوهاب، تألقت خلال الحفل بفستان فضي لا مع، وكشف برنامج et بالعربي، أن شيرين عبدالوهاب، صعدت للمسرح متأخرة وذلك على غير عادات شيرين، كما أنها بعد مرور 30 دقيقة فقط من الحفل طلبت كرسي للجلوس عليه وكشفت أنها للمرة الأولى في حياتها تغني على كرسي.

كما اعتذرت شيرين من جمهورها بسبب إحساسها بأنها تنهج وطالبتهم بعذرها في حال ظهر صوتها مختلفًا، كما طلبت استراحة لمدة 15 دقيقة في غرفتها وقابلها الجمهور عند عودتها بترحاب كبير جدًا.

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وعلى الرغم من إرهاق شيرين عبدالوهاب، إلا أنها استطاعت أن تسلطن جمهورها بصوتها كعادتها في كل حفلاتها، وكان الملاحظ خلال الحفل هو ظهور شيرين بجسد ممتلئ بعض الشيء وذلك على خلاف عادتها.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد ردت مؤخرا على سؤال محرج خلال إحيائها حفل غنائي مؤخرًا في حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق في الإمارات.

شيرين ردت على سؤال أحد جمهورها حول حملها في طفلها الأول من زوجها المصري الفنان حسام حبيب قائلة: “ادعوا لي إني أكبر عائلتي وأرزق بطفل”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنفي فيها شيرين عبدالوهاب حملها خلال إحيائها حفلاتها الغنائية، كما سبق ونشرت صورة لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، والتي طالبت فيها جمهورها بأن يدعوا لها أن ترزق بطفل من زوجها.