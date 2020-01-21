نادين نسيب نجيم: مواقع التواصل الاجتماعي غيمة سوداء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على تغريدة المخرج ناصر فقيه، حول ميل موقع “تويتر”، للأخبار السلبية، مؤكدة أن هذا يندرج على كل مواقع التواصل.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “مش بس التويتر كل منصات التواصل الاجتماعي الحمدالله عطول في غيمة سودا ولا مرة مشمسة كتير خير الله”.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة اللبنانية لتصوير مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين”، والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

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ويشارك نادين نسيب نجيم، في بطولة العمل الفنان السوري قصي خولي، وذلك في التعاون الثاني لهما على التوالي بعد نجاحهما في مسلسل “خمسة ونص”، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.

يذكر أن مسلسل “خمسة ونص”، من بطولة نادين نسيب نجيم، الفنان السوري قصي خولي، الفنان السوري معتصم النهار، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

وكانت العديد من الأخبار قد دارت حول وجود خلافات بين نادين وبين قصي خولي، وهو الأمر الذي ردت عليه خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “من أول العمل وحتى من قبل ومن أكثر من سنة إلى اليوم علاقتي فيه كتير حلوة، ونحن كتير أصدقاء وبنحترم شغل بعض وهذا شيء مهم”.

من الناحية الخصية أعلنت نادين نسيب نجيم، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال هادي أسمر بعد زواج استمر لمدة سبع سنوات وأثمر عن طفليها هافين، وجيوفاني، وجاء الانفصال بعد وقت قليل من احتفالهما بعيد زواجهما السابع.