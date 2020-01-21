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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سببت وفاة الفنانة المصرية ماجدة صباحي صدمة لصديقتها الفنانة لبني عبدالعزيز، والتي حضرت العزاء.
لبنى بكت أثناء العزاء ليس فقط حزنا على صديقتها الراحلة، ولكنها شكت من عدم سؤال أحد عليها، والتفت حولها الفنانة رجاء الجداوي والفنانة دلال عبدالعزيز.
دلال هدأت من الفنانة لبنى عبدالعزيز، واعتذرت لها باسم الفنانين، بسبب التقصير في حقها، وهذا ما فعلته الفنانة رجاء الجداوي.
لبني واحدة من نجمات الزمن الجميل قدمت في الخمسينات عدد من الأفلام الناجحة، وشاركت كبار النجوم في هذه الأعمال ومنهم عبدالحليم حافظ، رشدي أباظة، أحمد مظهر، عمر الشريف، فريد الأطرش، وغيرهم.
لبني لم تقدم إنتاج فني كبير مقارنة بغيرها من الفنانات في هذا الجيل، حيث تزوجت بعد ذلك وسافرت للخارج لتعيش مع زوجها وتكون اسرة، ولكنها تظل علامة فارقة بأعمالها الفنية.
ومن أعمالها في السينما: «آه من حواء، غرام الأسياد، الوسادة الخالية»، وغيرها من الأعمال الناجحة.
عزاء ماجدة حضره أيضا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإلهام شاهين، ليلى علوى، شهيرة، نرمين الفقي، دنيا عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، الإعلامي وائل الإبراشي.
وحضر أيضا الفنان محمود قابيل، الإعلامي عمرو الليثي، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المنتج محسن علم الدين. وانهارت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي في البكاء، أثناء رؤية صورة والدتها الراحلة فى عزائها المقام بمسجد عمر مكرم بالتحرير.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظهور نادر.. لبني عبدالعزيز تدخل في نوبة بكاء خلال عزاء ماجدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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