براد بيت يهاجم أنجلينا جولي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

هاجم النجم والممثل الأمريكي براد بيت، زوجته السابقة النجمة والممثلة العالمية أنجلينا جولي، وذلك خلال تسلمه جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم Once upon a time in Hollywood في حفل SAG الذي أقيم يوم الأحد 19 يناير.

صحيفة الديلي ميل البريطانية كشفت أن كلمة براد بيت، تعكس التعاسة التي عاشها خلال زواجه من أنجلينا جولي وعلاقتهما التي استمرت 12 عامًا، حيث قال براد بيت عن علاقتة بأنجلينا جولي : لنكون صريحين أنه جزء صعب أن يكون رجل لم يتفق مع زوجته.

النجم العالمي البالغ من العمر 56 عاما، لفت خلال كلمته للتوتر الذي كان يعيشه خلال فترة زواجه،مشيرا إلى أنه سيستخدم جائزته من أجل مواعدة امرأة جديدة.

وفي هذه اللحظة التقطت الكاميرا وجه زوجته الاأولى جينفير أنيستون وهي تصحك على ما يقوله.

والجدير بالذكر أن أنجلينا جولي دخلت في علاقة مع براد بيت خلال تصوير فيلم Mr & Mrs Smith في 2005، حيث كان متزوجا من جينفير انيستون ثم انفصل عنه وارتبط بأنجلينا جولي لـ 12 عامًا، وأنفصلا في سبتمبر 2016.

وكان النجم والممثل الأمريكي الشهير براد بيت، قد فاز، مؤخرا، بجائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم درامي عن دوره في فيلم “Once Upon A Time In Hollywood” في حفل توزيع جوائز Critics Choice في دورته الـ 25، عام 2020، المقام في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا فجر يوم الاثنين 13 يناير.

وتنافس على الجائزة 6 نجوم مختلفين وهم ويليام دافو عن فيلم “The Lighthouse” وآل باتشينو عن فيلم “The Irishman” وبراد بيت عن فيلم “Once Upon A Time In Hollywood” وتوم هانكس عن فيلم “A Beautiful Day In The Neighborhood” وجوي بيتشي عن فيلم “The Irishman” وانتوني هوبكنز عن فيلم “The Two Popes”.

وشهد حضور الحفل الكثير من النجوم من بينهم روبرت دي نيرو ورامي مالك ورامي يوسف وخواكين فينيكس وآدم درايفر وانتونيو بانديراس وكريستيان بيل ونيكول كيدمان وكيث اوربان وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون وايما تومبسون وايدي مورفي وكيت بلانشيت وهيلين ميرين وكريس ايفانز ودانيال كريج وسيرشا رونان وكريستين دانست وغيرهم.